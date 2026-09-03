Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Salesforce-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 75.10 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Salesforce-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.332 Salesforce-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 342.12 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Anteils am 02.09.2026 auf 256.93 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 242.12 Prozent vermehrt.

Salesforce war somit zuletzt am Markt 212.75 Mrd. USD wert. Die Salesforce-Aktie wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Salesforce-Papier bei 38.50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch