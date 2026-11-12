Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurde die Salesforce-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 213.63 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.681 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’020.50 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Papiers am 11.11.2026 auf 218.01 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 2.05 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 175.61 Mrd. USD. Der Salesforce-Börsengang fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs des Salesforce-Papiers belief sich damals auf 38.50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch