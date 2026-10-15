Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
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15.10.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Titel Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Salesforce-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 204.59 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.489 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 235.95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115.33 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15.33 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Salesforce belief sich jüngst auf 196.13 Mrd. USD. Das Salesforce-Papier wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des Salesforce-Papiers belief sich damals auf 38.50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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