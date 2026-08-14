Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Procter Gamble-Investment im Blick
|
14.08.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Procter Gamble-Einstiegs gewesen.
Die Procter Gamble-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 153.74 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.504 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 144.26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 938.34 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6.17 Prozent eingebüsst.
Procter Gamble wurde am Markt mit 335.92 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
|
16:29
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble am Freitagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
16:02
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr angefallen (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Procter Gamble Aktie News: Procter Gamble gewinnt am Donnerstagabend (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels steigen (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones liegt im Minus (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones notiert zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.ch)