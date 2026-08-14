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Procter & Gamble Aktie 963896 / US7427181091

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Procter Gamble-Investment im Blick 14.08.2026 16:02:23

Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Procter Gamble-Einstiegs gewesen.

Procter & Gamble
117.34 CHF -0.62%
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Die Procter Gamble-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 153.74 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6.504 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.08.2026 auf 144.26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 938.34 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6.17 Prozent eingebüsst.

Procter Gamble wurde am Markt mit 335.92 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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