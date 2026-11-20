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20.11.2026 16:02:17
Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Procter Gamble-Aktien gewesen.
Die Procter Gamble-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Procter Gamble-Papier letztlich bei 146.82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Procter Gamble-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.681 Procter Gamble-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114.32 USD, da sich der Wert einer Procter Gamble-Aktie am 19.11.2026 auf 167.85 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +14.32 Prozent.
Zuletzt verbuchte Procter Gamble einen Börsenwert von 394.41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Procter & Gamble am 20.11.2026
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