Die Procter Gamble-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Procter Gamble-Papier letztlich bei 146.82 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Procter Gamble-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.681 Procter Gamble-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 114.32 USD, da sich der Wert einer Procter Gamble-Aktie am 19.11.2026 auf 167.85 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +14.32 Prozent.

Zuletzt verbuchte Procter Gamble einen Börsenwert von 394.41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch