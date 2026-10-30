Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 30.10.2016 wurden Procter Gamble-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 86.84 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.152 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 160.59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 184.93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 84.93 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Procter Gamble einen Börsenwert von 371.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch