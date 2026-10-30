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|Lukrative Procter Gamble-Investition?
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30.10.2026 16:02:15
Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Procter Gamble-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Am 30.10.2016 wurden Procter Gamble-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 86.84 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.152 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.10.2026 auf 160.59 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 184.93 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 84.93 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Procter Gamble einen Börsenwert von 371.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Procter & Gamble am 30.10.2026
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