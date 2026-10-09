Dow Jones 30 Industrial-Titel Procter Gamble-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Procter Gamble von vor einem Jahr gelohnt?

Vor 1 Jahr wurden Procter Gamble-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Procter Gamble-Aktie betrug an diesem Tag 150.58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Procter Gamble-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.664 Procter Gamble-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 08.10.2026 100.01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 150.59 USD belief. Das entspricht einem Plus von 0.01 Prozent.

Procter Gamble markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 342.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch