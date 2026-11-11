Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Verlust hätte ein NVIDIA-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem NVIDIA-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die NVIDIA-Aktie an diesem Tag bei 193.16 USD. Wer vor 1 Jahr 10’000 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hat, hat nun 51.771 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’743.53 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 10.11.2026 auf 168.89 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12.56 Prozent verringert.

Der Börsenwert von NVIDIA belief sich zuletzt auf 4.28 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch