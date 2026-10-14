NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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14.10.2026 16:02:35
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in NVIDIA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit NVIDIA-Anteilen statt. Der Schlusskurs des NVIDIA-Papiers betrug an diesem Tag 180.03 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das NVIDIA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5.555 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 1’269.34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 228.52 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 26.93 Prozent.
Der Marktwert von NVIDIA betrug jüngst 5.41 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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