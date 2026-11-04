Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 10 Jahren eingebracht

Das NVIDIA-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die NVIDIA-Aktie an diesem Tag 1.69 USD wert. Bei einem NVIDIA-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 591.979 NVIDIA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der NVIDIA-Aktie auf 206.69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122’356.08 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12’135.61 Prozent vermehrt.

NVIDIA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.87 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch