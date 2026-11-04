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04.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 10 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in NVIDIA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Das NVIDIA-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die NVIDIA-Aktie an diesem Tag 1.69 USD wert. Bei einem NVIDIA-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 591.979 NVIDIA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der NVIDIA-Aktie auf 206.69 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 122’356.08 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 12’135.61 Prozent vermehrt.
NVIDIA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4.87 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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