Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurde das Nike-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 90.60 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Nike-Aktie investierten, hätten nun 1.104 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (35.99 USD), wäre das Investment nun 39.72 USD wert. Das entspricht einem Minus von 60.28 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nike bezifferte sich zuletzt auf 53.55 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch