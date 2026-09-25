Nike Aktie 957150 / US6541061031
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25.09.2026 16:02:27
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Nike-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 3 Jahren wurde das Nike-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 90.60 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Nike-Aktie investierten, hätten nun 1.104 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (35.99 USD), wäre das Investment nun 39.72 USD wert. Das entspricht einem Minus von 60.28 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Nike bezifferte sich zuletzt auf 53.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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