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Lukrative Microsoft-Investition? 06.10.2026 16:02:17

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel wäre eine Anlage in Microsoft von vor einem Jahr heute wert

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel wäre eine Anlage in Microsoft von vor einem Jahr heute wert

Vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Microsoft
442.38 CHF 1.05%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Microsoft-Papier statt. Der Schlusskurs der Microsoft-Anteile betrug an diesem Tag 528.57 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 18.919 Microsoft-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Microsoft-Aktie auf 525.18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’935.86 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 0.64 Prozent.

Der Börsenwert von Microsoft belief sich zuletzt auf 3.91 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3379 18.12.2026 155495004
Long 12.3317 18.12.2026 157052968
Long 36.9952 18.12.2026 159235715
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0467 9.98 158841482
Long 12.3317 3.62 160644799
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.626 13.14 160288936
Short 10.5701 7.60 158840889
Short 21.1401 2.87 157052415
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.04 117915918
Long 10 -10.05 142717128
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
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Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen

Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.

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01.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’365.52 19.03 SCBOJU
Short 14’628.72 13.98 S1B74U
Short 15’174.17 8.93 S8UB1U
SMI-Kurs: 13’788.93 06.10.2026 17:31:41
Long 13’219.13 19.58 SPBS5U
Long 12’936.80 13.98 SRDBIU
Long 12’358.20 8.84 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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