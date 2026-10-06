Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel wäre eine Anlage in Microsoft von vor einem Jahr heute wert

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Microsoft-Papier statt. Der Schlusskurs der Microsoft-Anteile betrug an diesem Tag 528.57 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 18.919 Microsoft-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Microsoft-Aktie auf 525.18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’935.86 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 0.64 Prozent.

Der Börsenwert von Microsoft belief sich zuletzt auf 3.91 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch