Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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|Lukrative Microsoft-Investition?
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06.10.2026 16:02:17
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel wäre eine Anlage in Microsoft von vor einem Jahr heute wert
Vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Microsoft-Papier statt. Der Schlusskurs der Microsoft-Anteile betrug an diesem Tag 528.57 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 18.919 Microsoft-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Microsoft-Aktie auf 525.18 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’935.86 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 0.64 Prozent.
Der Börsenwert von Microsoft belief sich zuletzt auf 3.91 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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