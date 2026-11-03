Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte eine Microsoft-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Microsoft-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 517.03 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.193 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 98.08 USD, da sich der Wert einer Microsoft-Aktie am 02.11.2026 auf 507.12 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1.92 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Microsoft belief sich jüngst auf 3.87 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch