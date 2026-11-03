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03.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte eine Microsoft-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Microsoft-Aktien verlieren können.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Microsoft-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 517.03 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.193 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 98.08 USD, da sich der Wert einer Microsoft-Aktie am 02.11.2026 auf 507.12 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1.92 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Microsoft belief sich jüngst auf 3.87 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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