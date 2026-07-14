Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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14.07.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Verlust hätte ein Microsoft-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Microsoft-Aktie Investoren gebracht.
Die Microsoft-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 503.02 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 19.880 Microsoft-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.07.2026 7’772.85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 390.99 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 22.27 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Microsoft belief sich zuletzt auf 2.88 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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