Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das Microsoft-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 369.67 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.705 Microsoft-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 545.18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’474.77 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’474.77 USD entspricht einer Performance von +47.48 Prozent.

Microsoft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.92 Bio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch