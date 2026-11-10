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10.11.2026 16:02:22
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Microsoft-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Microsoft eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Das Microsoft-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 369.67 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2.705 Microsoft-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 545.18 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’474.77 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’474.77 USD entspricht einer Performance von +47.48 Prozent.
Microsoft wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3.92 Bio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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