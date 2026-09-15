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Lohnendes Microsoft-Investment? 15.09.2026 16:02:20

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microsoft von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Microsoft von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Microsoft
410.01 CHF -0.40%
Kaufen Verkaufen

Das Microsoft-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Microsoft-Papiers betrug an diesem Tag 330.22 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30.283 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 505.41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’305.25 USD wert. Damit wäre die Investition 53.05 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Microsoft eine Marktkapitalisierung von 3.69 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
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