Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 3 Jahren eingebracht

Das Microsoft-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Microsoft-Aktie bei 316.48 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Microsoft-Aktie investiert hat, hat nun 3.160 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’517.79 USD, da sich der Wert eines Microsoft-Anteils am 17.08.2026 auf 480.35 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 51.78 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Microsoft belief sich zuletzt auf 3.68 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch