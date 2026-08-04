Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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04.08.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Titel Microsoft-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Microsoft von vor 10 Jahren eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Microsoft-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Microsoft-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 57.39 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 174.246 Microsoft-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Microsoft-Papiers auf 487.65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84’971.25 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 749.71 Prozent angewachsen.
Zuletzt verbuchte Microsoft einen Börsenwert von 3.46 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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