Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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18.08.2026 16:02:29
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merck von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Merck gewesen.
Merck-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Merck-Aktie an diesem Tag bei 77.79 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 128.551 Merck-Papiere. Die gehaltenen Merck-Papiere wären am 17.08.2026 17’479.11 USD wert, da der Schlussstand 135.97 USD betrug. Mit einer Performance von +74.79 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Merck eine Börsenbewertung in Höhe von 335.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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