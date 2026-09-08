Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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08.09.2026 16:02:22
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel hätte eine Investition in Merck von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Merck-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Merck-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Merck-Anteile bei 109.05 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 91.701 Merck-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 13’785.42 USD, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 04.09.2026 auf 150.33 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 37.85 Prozent vermehrt.
Merck wurde am Markt mit 370.86 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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