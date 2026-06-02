Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Rentabler Merck-Einstieg?
|
02.06.2026 16:02:26
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Merck-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Die Merck-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54.26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.843 Merck-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 212.25 USD, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 01.06.2026 auf 115.17 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112.25 Prozent gesteigert.
Merck war somit zuletzt am Markt 292.94 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Merck Co.
|
01.06.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
01.06.26
|Merck Aktie News: Merck am Abend mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
01.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schwächer (finanzen.ch)
|
01.06.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt am Montagmittag (finanzen.ch)
|
01.06.26
|Merck Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Merck (finanzen.ch)
|
28.05.26
|NYSE-Handel Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Merck-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Merck-Anleger freuen (finanzen.ch)
|
27.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)