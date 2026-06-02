Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merck-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Die Merck-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 54.26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.843 Merck-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 212.25 USD, da sich der Wert einer Merck-Aktie am 01.06.2026 auf 115.17 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 112.25 Prozent gesteigert.

Merck war somit zuletzt am Markt 292.94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch