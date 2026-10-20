Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055
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20.10.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Merck-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Merck-Papier statt. Zum Handelsende standen Merck-Anteile an diesem Tag bei 59.13 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 169.111 Merck-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2026 auf 143.63 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24’289.35 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 142.89 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Merck belief sich zuletzt auf 360.24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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