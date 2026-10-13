Dow Jones 30 Industrial-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Merck-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 78.95 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Merck-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12.666 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.10.2026 1’842.31 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 145.45 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 84.23 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Merck eine Börsenbewertung in Höhe von 359.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch