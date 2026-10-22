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22.10.2026 16:02:20
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Verlust hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen McDonalds-Einstiegs gewesen.
Vor 3 Jahren wurde das McDonalds-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 258.11 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 38.743 McDonalds-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9’540.51 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Papiers am 21.10.2026 auf 246.25 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 4.59 Prozent vermindert.
Insgesamt war McDonalds zuletzt 173.80 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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