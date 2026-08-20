McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|McDonalds-Investmentbeispiel
|
20.08.2026 16:02:37
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in McDonalds von vor einem Jahr verloren
Anleger, die vor Jahren in McDonalds-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Vor 1 Jahr wurde das McDonalds-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das McDonalds-Papier an diesem Tag bei 313.08 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die McDonalds-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 31.941 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’542.55 USD, da sich der Wert eines McDonalds-Anteils am 19.08.2026 auf 267.45 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14.57 Prozent abgenommen.
McDonalds wurde am Markt mit 188.82 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
16:29
|McDonalds Aktie News: McDonalds gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden (finanzen.ch)
|
16:00
|Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|McDonalds Aktie News: Anleger schicken McDonalds am Mittwochabend ins Plus (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Börse New York: Dow Jones gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
14.08.26
|Börse New York: Dow Jones notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX im Minus -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fällt zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.