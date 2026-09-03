McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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03.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in McDonalds eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Am 03.09.2021 wurde die McDonalds-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 238.82 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.187 McDonalds-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’092.66 USD, da sich der Wert einer McDonalds-Aktie am 02.09.2026 auf 260.95 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 9.27 Prozent.
Jüngst verzeichnete McDonalds eine Marktkapitalisierung von 185.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu McDonald's Corp.
|
16:00
|Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels stärker (finanzen.ch)
|
02.09.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Abend stabil (finanzen.ch)
|
02.09.26
|McDonalds Aktie News: McDonalds am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
31.08.26
|McDonalds-Aktie: Experten empfehlen McDonalds im August mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
28.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu McDonald's Corp.
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|18.05.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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