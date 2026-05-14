Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

McDonalds-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 231.72 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die McDonalds-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.432 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 275.70 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 118.98 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 118.98 USD, was einer positiven Performance von 18.98 Prozent entspricht.

McDonalds erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 194.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch