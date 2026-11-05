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|Lohnende McDonalds-Investition?
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05.11.2026 16:02:21
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in McDonalds-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
McDonalds-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die McDonalds-Aktie bei 111.04 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die McDonalds-Aktie investiert, befänden sich nun 9.006 McDonalds-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen McDonalds-Aktien wären am 04.11.2026 2’523.60 USD wert, da der Schlussstand 280.22 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 152.36 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete McDonalds eine Marktkapitalisierung von 185.81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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