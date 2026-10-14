JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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14.10.2026 16:02:35
Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JPMorgan Chase von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen JPMorgan Chase-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurden JPMorgan Chase-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das JPMorgan Chase-Papier bei 302.08 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die JPMorgan Chase-Aktie investiert, befänden sich nun 0.331 JPMorgan Chase-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 109.72 USD, da sich der Wert einer JPMorgan Chase-Aktie am 13.10.2026 auf 331.43 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 9.72 Prozent vermehrt.
Der JPMorgan Chase-Wert an der Börse wurde auf 881.34 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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