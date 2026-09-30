JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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30.09.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades JPMorgan Chase-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren JPMorgan Chase-Anteile an diesem Tag 163.69 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 6.109 JPMorgan Chase-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2’046.43 USD, da sich der Wert eines JPMorgan Chase-Papiers am 29.09.2026 auf 334.98 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 104.64 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 895.27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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