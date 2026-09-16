JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender JPMorgan Chase-Einstieg?
|
16.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren JPMorgan Chase-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem JPMorgan Chase-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die JPMorgan Chase-Aktie bei 309.19 USD. Bei einem JPMorgan Chase-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32.343 JPMorgan Chase-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 11’400.43 USD, da sich der Wert eines JPMorgan Chase-Anteils am 15.09.2026 auf 352.49 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14.00 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für JPMorgan Chase eine Börsenbewertung in Höhe von 929.50 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
15.09.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15.09.26
|The ex-JPMorgan banker facing Wall Street’s toughest turnaround job (Financial Times)
|
15.09.26
|The ex-JPMorgan banker facing Wall Street’s toughest turnaround job (Financial Times)
|
14.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.ch)
|
11.09.26
|JPMorgan cut off Situational Awareness lending after AI losses (Financial Times)
|
11.09.26
|JPMorgan cut off Situational Awareness lending after AI losses (Financial Times)
|
09.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: So performt der Dow Jones nachmittags (finanzen.ch)