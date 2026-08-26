JPMorgan Chase Aktie 1161460 / US46625H1005
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26.08.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätte eine Investition in JPMorgan Chase von vor 3 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in JPMorgan Chase-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 3 Jahren wurde das JPMorgan Chase-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das JPMorgan Chase-Papier letztlich bei 147.05 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die JPMorgan Chase-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 68.004 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 24’256.38 USD, da sich der Wert einer JPMorgan Chase-Aktie am 25.08.2026 auf 356.69 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 142.56 Prozent gesteigert.
JPMorgan Chase wurde am Markt mit 946.05 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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