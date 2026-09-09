Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades JPMorgan Chase-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des JPMorgan Chase-Papiers betrug an diesem Tag 66.65 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15.004 JPMorgan Chase-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (353.51 USD), wäre die Investition nun 5’303.98 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 5’303.98 USD, was einer positiven Performance von 430.40 Prozent entspricht.

JPMorgan Chase erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 953.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch