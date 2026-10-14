Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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14.10.2026 16:02:35
Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Johnson Johnson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Johnson Johnson-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurde die Johnson Johnson-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Johnson Johnson-Papier bei 117.56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.851 Johnson Johnson-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 248.61 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 211.47 USD wert. Das entspricht einem Plus von 111.47 Prozent.
Der Marktwert von Johnson Johnson betrug jüngst 630.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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