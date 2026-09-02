Johnson & Johnson Aktie 943981 / US4781601046
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02.09.2026 16:02:31
Dow Jones 30 Industrial-Titel Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 3 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Johnson Johnson-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Johnson Johnson-Anteilen via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Johnson Johnson-Anteile letztlich bei 160.48 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Johnson Johnson-Aktie investiert, befänden sich nun 0.623 Johnson Johnson-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Johnson Johnson-Papiere wären am 01.09.2026 168.99 USD wert, da der Schlussstand 271.19 USD betrug. Aus 100 USD wurden somit 168.99 USD, was einer positiven Performance von 68.99 Prozent entspricht.
Johnson Johnson wurde am Markt mit 642.11 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Johnson & Johnson am 02.09.2026
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