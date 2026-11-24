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|IBM-Investition
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24.11.2026 16:02:24
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IBM von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in IBM eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit IBM-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 304.12 USD wert. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 32.882 IBM-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’661.45 USD, da sich der Wert eines IBM-Papiers am 23.11.2026 auf 233.00 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 23.39 Prozent.
Insgesamt war IBM zuletzt 213.47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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