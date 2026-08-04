IBM Aktie 941800 / US4592001014
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04.08.2026 16:02:19
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in IBM von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in IBM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden IBM-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 251.98 USD. Bei einem IBM-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3.969 IBM-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.08.2026 gerechnet (226.31 USD), wäre die Investition nun 898.13 USD wert. Mit einer Performance von -10.19 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
IBM wurde am Markt mit 210.98 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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