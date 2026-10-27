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27.10.2026 16:02:40
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Verlust hätte ein IBM-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen IBM-Investment verlieren können.
Am 27.10.2025 wurden IBM-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 313.09 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3.194 IBM-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 809.48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 253.44 USD belief. Damit wäre die Investition um 19.05 Prozent gesunken.
Der Marktwert von IBM betrug jüngst 239.21 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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