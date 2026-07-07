IBM Aktie 941800 / US4592001014
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07.07.2026 16:02:25
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IBM-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem IBM-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das IBM-Papier bei 292.47 USD. Bei einem IBM-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.342 IBM-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des IBM-Papiers auf 299.52 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102.41 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.41 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte IBM einen Börsenwert von 272.35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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