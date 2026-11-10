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10.11.2026 16:02:22
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 5 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in IBM gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem IBM-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das IBM-Papier bei 120.22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.832 IBM-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 246.11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 204.72 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 104.72 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 230.30 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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