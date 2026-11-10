Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem IBM-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das IBM-Papier bei 120.22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0.832 IBM-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.11.2026 auf 246.11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 204.72 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 104.72 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von IBM bezifferte sich zuletzt auf 230.30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch