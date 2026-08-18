IBM Aktie 941800 / US4592001014
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18.08.2026 16:02:29
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in IBM von vor 5 Jahren verdient
Bei einem frühen IBM-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem IBM-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das IBM-Papier bei 133.27 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.750 IBM-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.08.2026 auf 228.85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 171.72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 71.72 Prozent.
Zuletzt verbuchte IBM einen Börsenwert von 220.95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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