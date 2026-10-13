Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IBM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der IBM-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des IBM-Papiers betrug an diesem Tag 134.50 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die IBM-Aktie investiert, befänden sich nun 74.348 IBM-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 227.02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16’878.56 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 16’878.56 USD entspricht einer Performance von +68.79 Prozent.

Der Börsenwert von IBM belief sich jüngst auf 214.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch