Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der IBM-Aktie statt. Zum Handelsende stand die IBM-Aktie an diesem Tag bei 131.10 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 7.628 IBM-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’900.00 USD, da sich der Wert einer IBM-Aktie am 14.09.2026 auf 249.09 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 90.00 Prozent zugenommen.

IBM war somit zuletzt am Markt 229.67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch