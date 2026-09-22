Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der IBM-Aktie statt. Diesen Tag beendete das IBM-Papier bei 149.17 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67.038 IBM-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 231.93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’548.08 USD wert. Damit wäre die Investition um 55.48 Prozent gestiegen.

IBM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 216.15 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch