IBM Aktie 941800 / US4592001014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Investition
|
22.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IBM-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in IBM-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der IBM-Aktie statt. Diesen Tag beendete das IBM-Papier bei 149.17 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67.038 IBM-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 231.93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15’548.08 USD wert. Damit wäre die Investition um 55.48 Prozent gestiegen.
IBM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 216.15 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu IBM Corp. (International Business Machines)
|
21.09.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Das macht der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|NYSE-Handel Dow Jones liegt im Minus (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu IBM Corp. (International Business Machines)
|21.07.26
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|IBM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.04.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.25
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.25
|IBM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.24
|IBM Hold
|Jefferies & Company Inc.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX wenig bewegt -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.