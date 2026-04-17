Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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17.04.2026 16:02:37
Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Honeywell-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Honeywell eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Honeywell-Papier statt. Der Schlusskurs der Honeywell-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 218.86 USD. Bei einem Honeywell-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.569 Honeywell-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Honeywell-Aktie auf 229.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’048.05 USD wert. Mit einer Performance von +4.81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Honeywell-Wert an der Börse wurde auf 148.29 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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