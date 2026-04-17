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Honeywell Aktie 952258 / US4385161066

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Lohnende Honeywell-Anlage? 17.04.2026 16:02:37

Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Honeywell-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Honeywell eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Honeywell
182.93 CHF 1.61%
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Honeywell-Papier statt. Der Schlusskurs der Honeywell-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 218.86 USD. Bei einem Honeywell-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.569 Honeywell-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Honeywell-Aktie auf 229.38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’048.05 USD wert. Mit einer Performance von +4.81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Honeywell-Wert an der Börse wurde auf 148.29 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch