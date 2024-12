Dow Jones 30 Industrial-Titel Honeywell-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Honeywell-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag etwas tiefer. In Deutschland fährt der Markt einen neuen Rekordstand ein. Die Wall Street bewegt sich in der letzten Sitzung vor dem Wochenende auf grünem Terrain. An den Börsen in Asien geht es am Freitag uneinheitlich zu.