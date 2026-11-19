Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Home Depot-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 334.50 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Home Depot-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.990 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.11.2026 auf 337.64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’009.39 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 0.94 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Home Depot einen Börsenwert von 338.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch