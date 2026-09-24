Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Home Depot von vor einem Jahr verloren

Am 24.09.2025 wurde das Home Depot-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 409.77 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Home Depot-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24.404 Home Depot-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 296.72 USD gerechnet, wäre die Investition nun 7’241.14 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27.59 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Home Depot einen Börsenwert von 304.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch