Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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10.09.2026 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Home Depot-Investment von vor 5 Jahren verloren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Home Depot-Aktien verlieren können.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Home Depot-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 331.95 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Home Depot-Aktie investiert hat, hat nun 0.301 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 310.45 USD gerechnet, wäre die Investition nun 93.52 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 6.48 Prozent verkleinert.
Die Marktkapitalisierung von Home Depot belief sich zuletzt auf 312.28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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