Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Home Depot-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Home Depot-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Home Depot-Anteile bei 333.08 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 30.023 Home Depot-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (318.51 USD), wäre die Investition nun 9’562.57 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 4.37 Prozent vermindert.

Home Depot war somit zuletzt am Markt 319.53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch